Bivši Vatreni, slavni Niko Kranjčar, gostovao je na radiju Bravo!. Hrvatski nogometni as otkrivao je detalje iz svoje karijere, s kojim igračem je najbolji prijatelj, najdraži stadion, rituali pred utakmicu itd...

U jednome trenutku voditeljica je postavljala pitanja da odabere jednu opciju od dvije. U jednome trenutku Kranjčar je morao birati između dva bivša kluba, Dinamo i Hajduk. Vječna dilema navijača obiju kluba napokon je odgovorena jer je Kranjčar odgovorio: "Dinamo."

Očekivano. Kranjčar je zagrebački dečko i Dinamovo dijete koje je prošao sve mlađe uzraste. Dinamovac je od glave do pete. Njegov otac Zlatko Cico Kranjčar bio je legenda Dinama i učio ga je da gaji istu ljubav prema klubu i gradu. Dinamo je za Kranjčarove oduvijek bio svetinja, više od kluba...

Niko je bio najmlađi kapetan seniora i sve je bilo idilično do 2005. kad se posvađao s tadašnjim dopredsjednikom Zdravkom Mamićem, suprostavio mu se i postao predvodnikom borbe protiv Zdravka Mamića, što god netko drugi mislio o tome.

Tada je Kranjčar odlučio Dinamo zamijeniti najljućim rivalima - Hajdukom.

Taj mu potez nisu oprostiti ni dan danas navijači Dinamo, obasipajući ga raznim uvredama, gađajući ga i bakljom sa samog desnog ruba, na vrhu istočne tribine za vrijeme jednog derbija, prvog u kojem je kao igrač Hajduka nastupio u Zagrebu, u svom Maksimiru. Međutim, iako je bio zvijezda splitskog Hajduka, Niko Kranjčar nikad nije zaboravio tko je, što je i odakle dolazi. Uvijek se ponosio kaj je Purger i majicu ponosan kaj sam Purger ponosno je nosio ispod dresa Hajduka.

Hajduk mu je pripremio veliku dobrodošlicu i prigrlio ga pod svoje u teškoj situaciji za njega, no Kranjčar se na Poljudu zadržao samo do 2006. kad odlazi u Portsmouth za 4,5 milijuna eura. Kasnije je još igrao u gigantu Tottenhamu, Dinamo Kijevu, Queens Park Rangersima, New York Cosmosima i Glasgow Rangersima. Kopačke je stavio o klin 2018.

Za Vatrene je igrao od 2004 do 2013 zabivši 15 puta u 81 nastupa.

Od ostalih pitanja na radiju odgovorio je da si je najbolji bio s Josipom Šimunićem, da mu je najdraži stadion Old Trafford, a ritual prije utakmice jedenje kaše.