Novi trener Monaca Niko Kovač doveo je pojačanje iz Hrvatske. Nije to neko od velikih igračkih imena, ali je zasigurno čovjek koji će mu, uz njegovog brata Roberta, pomoći da maksimalno dobro pripremi svoju novu momčad.

Riječ je o Vatroslavu Mihačiću, 53-godišnjem stručnjaku s kojim je surađivao još dok je vodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Bivši vratar Hajduka trenirat će vratare u Monacu.

Vatroslav Mihacic becomes New Goalkeeper Coach of the AS Monaco.

Vatroslav has worked with Niko Kovac in a similar role when Kovac was a coach for Croatia

(Official) pic.twitter.com/VniwDQco2I

— ASMonaco 🇲🇨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ASMonacoEnglish) August 13, 2020