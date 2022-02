Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač krajem prošle godine dobio je otkaz u francuskom velikanu Monacu.

Francuski mediji objavili su tada da je Kovač smijenjen zbog nezadovoljstva igrača, no pojavila se i vijest kako su igrači ostali u šoku kada su pročitali da je Kovač morao otići.

Nakon što je Kovač otišao iz Monaca, povezivalo ga se s preuzimanjem engleskog Evertona, no to se nije dogodilo i još uvijek je bez novog angažmana. Sve do ponedjeljka Kovač se nije oglašavao, a sada je dao prvi intervju njemačkom Bildu.

'Moram se identificirati'

"To je bilo jako intenzivno razdoblje. Nakon epizode u Monacu sam si rekao da je vrijeme da malo odmorim, da učinim sve što sam htio, a jednostavno nisam mogao zbog količine posla", rekao je Kovač na početku pa komentirao drugu glasinu koja se pojavila, da bi mogao preuzeti svoj nekadašnji klub - njemačkog prvoligaša Herthu, koja pod vodstvom Tayfuna Korkuta ne bilježi dobre rezultate i sve je izglednije da će on uskoro dobiti otkaz.

"Ne želim mijenjati nekoga usred sezone, tako sam odlučio. Do ljeta, dakle, sigurno neću raditi, a onda ću sjesti sa zainteresiranim klubovima i vidjeti kakve su njihove ideje, planovi, vizije i možemo li pronaći zajednički, ambiciozni, jezik. Moram reći da sam ja iznenađen, vidio sam da se ove zime puno piše o meni. moje ime se često pojavljivalo, a, najiskrenije, sa mnom nitko nije službeno razgovarao", otkrio je Kovač pa se za kraj osvrnuo na epizodu u Monacu:

"Moj iznenadni odlazak? Ne gledam to tako. Sam dolazak u Francusku donio mi je puno na trenerskom, ali i osobnom planu. Upoznao sam drugu zemlju, kulturu i sve njene nogometne karakteristike. To me sve jako obogatilo i gradi me kao trenera. Gledajući sve sada, mogu zaključiti da se kao trener moram identificirati s projektom i biti uvjeren u kojem smjeru idemo. Tada je trener otvoren za sve."