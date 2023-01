Hrvatska nogometna reprezentacija je ove zime osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Vatreni su do trećeg mjesta došli pobjedom nad Marokom, a prije toga su izbacili Japan, Brazil i izgubili od Argentine. Uvjerljivo najveća pobjeda bila je ona protiv Brazila, kada su izabranici Zlatka Dalića slavili nakon penala.

Iako je prošlo mjesec dana od završetka SP-a, nogometaši Brazila i dalje ne mogu zaboraviti poraz od Hrvata. Koliko im je značila ta utakmica jasno govori najnovija izjava njihova prvog napadača, Richarlisona.

"Bio je to veliki udarac. Mislim da je to gore i od gubitka člana obitelji. Bilo se teško oporaviti. Dandanas kad vidim snimke na društvenim mrežama se rastužim. No, moramo ići dalje. Mlad sam, mislim da imam jedno ili dva svjetska prvenstva ispred sebe", rekao je ESPN-u.

Baš ga boli

Richarlison će Mundijal u Kataru pamtiti barem po tome da je imao najljepši pogodak na natjecanju. Njegove krasne škarice protiv Srbije osvojile su nagradu za najljepši gol, ali ni to nije ublažilo bol od poraza.

"Cilj nam je bio da postanemo prvaci. Postigao sam prekrasan gol, ali mislim da taj pogodak nije bio moj cilj. Mi smo u Katar došli po trofej, ali, da, sretan sam što sam ga postigao", rekao je.

Podsjetimo, Vatreni su slavili nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Brazilci su poveli preko Neymara, a pogodak za izjednačenje je postigao Bruno Petković u 117. minuti susreta.