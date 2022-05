Hrvatsku nogometnu reprezentaciju od 3. do 13. lipnja očekuju četiri utakmice u Ligi nacija, u Osijeku protiv Austrije (3.6.), u Splitu protiv Francuske (6.6.) te gostovanja u Kopenhagenu (10.6.) i Parizu (13.6.), a izbornik Zlatko Dalić je za tu akciju složio popis s 29 igrača te uputio još šest pretpoziva.

U ponedjeljak je Dalić objavio svoj popis, a uz njega je listu pozvanih reprezentativaca objavio i izbornik U21 reprezentacije Igor Bišćan.

Ime koje je privuklo najviše pažnje na Bišćanovom popisu bilo je ono Igora Matanovića, igrača St. Paulija koji je stasao u Njemačkoj i bio njihov U19 reprezentativac.

"Uložili smo veliki napor da se Igor Matanović dovede u Hrvatsku. On je bio jedan od glavnih igrača iz U-19 reprezentacije Njemačke. Zlatko je tu odigrao možda i ključnu ulogu, na njegovu intervenciju uspjeli smo to prelomiti na našu stranu i treba mu biti zahvalan. Dugo smo radili na tome, njegov sam veliki navijač i mislim da bi trebao biti velika snaga hrvatske reprezentacije. Ima pravo nastupa za U-21 i u idućem ciklusu. Igra na visokoj razini, on je visok i brz i dobili smo ozbiljnog igrača", rekao je Bišćan, a Dalić se onda nadovezao:

"Mislim da je sjajno ovo što HNS radi, što smo pridobili toliki broj igrača koji su stasali u Njemačkoj, i Vidovića i Matanovića i Sučića i Stanišića, koje želi Njemačka. Oni su druga generacija, možda drugačije razmišljaju, ali kada dođe vrijeme, odabiru Hrvatsku. Moramo tako nastaviti dalje raditi, moraju biti primjer ostalima da treba izabrati Hrvatsku. Za Vidovića ćemo se boriti do kraja, može se dogoditi da će uskoro dobiti poziv i A reprezentacije. Sad je tu i to je dokaz koliko se trudimo da ih dobijemo za sebe".