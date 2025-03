Nijemci ostali bez hit-napadača koji je mogao igrati i za naše susjede

Mika Biereth, 21-godišnji napadač francuskog velikana Monaca koji je rođen u Engleskoj, našao se ranije ovoga tjedna na popisu reprezentacije Danske za utakmicu četvrtfinale Lige nacija protiv Portugala i tako su riješene sve dvojbe oko toga za koju će zemlju igrati.

Biereth je, naime, do sada igrao samo za dansku mladu reprezentaciju, no još nije nastupao za seniore. Mogao je u prošlosti još birati između reprezentacija Njemačke, Engleske pa i čak Bosne iHercegovine, no odlučio je ostati vjeran Danskoj, zemlji iz koje je njegov otac.

Pisalo se da bi mogao igrati i za BiH jer mu je majka iz te zemlje, a sada je potvrđeno da su ga zvali i Nijemci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njemački Sky javlja da je izbornik Elfa Julian Nagelsmann telefonski kontaktirao Bieretha, ali mu je rečeno da Mika ne može dobiti njemačku putovnicu, zbog čega je igraču žao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, Biereth ne smije promijeniti nogometno državljanstvo zbog pravila FIFA-e koje mu to zabranjuje ako je stariji od 21 godine nastupao za bilo koji uzrast dosadašnje reprezentacije u službenom susretu, a Biereth je u toj dobi zaigrao za U21 selekciju Danske.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Rijeke bune se zbog visokih cijena ulaznica, ali prodaja ide dobro

Tekst se nastavlja ispod oglasa