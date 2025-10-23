Nije sve u novcu: Bivša zvijezda Chelseaja šokirala nogometni svijet i vratila se kući

Nogometni svijet ostao je iznenađen potezom Hakima Ziyecha. Bivša zvijezda Chelseaja i marokanski reprezentativac odlučio je završiti svoje europsko poglavlje i vratiti se u domovinu, gdje će od ove sezone nositi dres Wydad Casablance — kluba koji uživa status nogometnog simbola u Africi. Vijest je potvrdio ugledni novinar Fabrizio Romano.

Ziyech, koji je prije pet godina stigao u londonski Chelsea kao jedno od najzvučnijih pojačanja, proživio je blistavu karijeru u Europi. S Ajaxom je dosegnuo polufinale Lige prvaka 2019. godine, upisavši ključne golove protiv Real Madrida i Tottenhama, dok je s Chelseajem osvojio Ligu prvaka, Superkup Europe i Svjetsko klupsko prvenstvo.

No, nakon uspješnih godina u Engleskoj, Ziyechova forma počela je padati. U potrazi za novim izazovom preselio je u turski Galatasaray, a potom i u katarski Al-Duhail, gdje je proveo tek nekoliko mjeseci prije nego što je postao slobodan igrač. Iako su ga brojni europski klubovi, uključujući rumunjski Cluj, željeli u svojim redovima, 31-godišnji veznjak odlučio je – vratiti se kući.

Za Wydad Casablanca, najtrofejniji klub u Maroku, Ziyech će prvi put u karijeri zaigrati u zemlji svojih roditelja. Povratak u domovinu vidi kao priliku za novi početak, ali i kao korak bliže reprezentaciji. Redovitim igranjem u marokanskoj ligi nada se izboriti mjesto u sastavu za nadolazeći Afrički kup nacija koji će se održati upravo u Maroku.

Iako je rođen u Nizozemskoj, Ziyech je od 2015. odlučio igrati za Maroko, s kojim je ostvario povijesni uspjeh – plasman u polufinale Svjetskog prvenstva 2022., gdje su “Lavovi s Atlasa” poraženi od Hrvatske. Tijekom karijere upisao je više od 490 profesionalnih nastupa, postigavši 134 gola uz 135 asistencija.

