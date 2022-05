Nogometaši Eintracht Frankfurta i Rangersa izborili su plasman u finale Europske lige koje će se igrati 18. svibnja na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilli.

Rangers je na Ibroxu pobijedio RB Leipzig sa 3-1 nadoknadivši poraz 0-1 iz prve utakmice, dok je Eintracht u Frankfurtu porazio West Ham sa 1-0 potvrdivši tako londonsku pobjedu od 2-1.

Škotskom velikanu to će biti peto europsko finale u povijesti, prvo nakon 2008. godine, a do sada je osvojio samo Kup kupova 1972. godine. S druge strane Eintracht je izborio europsko finale nakon 42 godine čekanja. Posljednji put do finala su dogurali 1980. godine u Kupu Uefa kad su na koncu i slavili. Igrali su i finale Kupa prvaka 1960. izgubivši od Real Madrida sa 3-7.

Veliko iznenađenje Rangersa

Golove za Rangers zabili su James Tavernier (19), Glen Kamara (24) i John Lundstram (81), dok je pogodak za goste zabio Christopher Nkunku (70). Borna Barišić je odigrao cijeli susret za Rangers, baš kao i Joško Gvardiol za goste.

Za Rangers je ovo bila već 18. europska utakmica ove sezone. Svoj put su započeli u 3. pretkolu Lige prvaka izgubivši od Malmoa, a potom su u play-offu Europske lige slavili protiv armenskog Alaškerta.

Zanimljivo, Leipzig je ove sezone zabio gol u svakoj od 12 europskih utakmica, postigao ga je i u Glasgowu, ali ovoga puta nije bilo dovoljno za prvo finale u povijesti kluba.

Škotski velikan je daleko bolje ušao u susreti i u 19. minuti je stigao do vodstva golom Jamesa Taverniera. Bila je to brza akcija domaćina, Kamara se izborio za loptu, Ryan Kent je projurio po krilu te ubacio na drugu stativu gdje je natrčao Tavernier i lagano zabio iz blizine.

Ekspresan početak

Samo pet minuta kasnije bilo je 2-0. Scott Wright je sjajno uposlio Kamaru koji je s ruba kaznenog prostora pogodio za 2-0. Gosti su u prvom poluvremenu bili nevidljivi i nisu uspjeli uputiti niti jedan udarac u okvir suparničkog gola.

Njemački sastav je u nastavak susreta ušao aktivnije i agresivnije i u 70. minuti imao je prvu veliku priliku, no Konrad Laimer nije bio precizan. Samo minutu kasnije Leipzig je smanjio preko Christophera Nkunkua. Angelino je sjajno ubacio s lijeve strane, a 24-godišnji francuski napadač pogodio za smanjenje na 2-1, ali i poravnanje na ukupno 2-2. Bio je to njegov već 32. gol ove sezone u svim natjecanjima.

No Rangers se u 81. minuti vratio u prednost golom Johna Lundstrama. Ubacio je Tavernier, Peter Gulacsi je loše reagirao, Joško Gvardiol očistio s gol crte, no dobacio je do Lundstrama koji je pogodio za 3-1 i prednost škotskog sastava.

Vlašić bez finala

Škoti će u finalu igrati protiv Eintrachta koji je u obje utakmice bio bolji od West Hama. Nakon 2-1 u Londonu, njemački sastav je u Frankfurtu slavio sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Rafael Borre u 26. minuti. Za Eintracht je od 76. minute zaigrao Kristijan Jakić, dok Nikola Vlašić nije igrao za goste.

Eintracht je do finala stigao bez poraza upisavši sedam pobjeda i pet remija. Njemački sastav je prije tri godine u polufinalu ispao od Chelsea, no sada je uzvratio drugom londonskom klubu.

Nakon mirnih i opreznih uvodnih 15 minuta dogodio se možda i ključni trenutak utakmice. Jens Hauge je pobjegao gostujućoj obrani, a Aaron Cresswell ga je kao posljednji igrač obrane oborio. Sudac Jesus Gil Manzano je engleskom braniču pokazao žuti karton, ali je nakon pregleda snimke izvadio crveni karton.

Domaćin je igrača više iskoristio sedam minuta kasnije kada je Ansgar Knauff sjajnom povratnom loptom uposlio Rafaela Borrea, a Kolumbijac zabio za 1-0. Eintracht je u prvom dijelu imao još nekoliko poluprilika, dok su gosti zaprijetili tek u 45. minuti kada je u gužvi u kaznenom prostoru Obite Evan N'Dicka počistio loptu s gol crte.

West Ham je imao priliku i u 57. minuti, no Sow je presjekao odlično dodavanja za Antonia. U 60. minuti zaprijetio je i Dawson, no Trapp je bio siguran. U 78. minuti gosti su ostali i bez menadžera Davida Moyesa koji je isključen zbog napucavanja lopte. U završnici susreta pucao je i Antonio, no njemački vratar je mirno obranio. U 90. minuti mogao je izjednačiti Souček nakon ubačaja iz kornera, ali je pucao pored gola.