U susretu 2. kola skupine 1 elitnog razreda Lige nacija Hrvatska je na Poljudu pred više od 30.000 gledatelja odigrala 1-1 protiv Francuske osvojivši prvi bod u skupini nakon uvodnog poraza od Austrije.

Francuska je povela u 52. minuti golom Adriena Rabiota, a izjednačio je Andrej Kramarić iz jedanaesterca u 82. minuti.

Hrvatsku je kao kapetan predvodio Luka Modrić, kojemu je ovo bio i 150. nastup za reprezentaciju i prije utakmice dobio je poklon,k a navijači su u njegovu čast podigli transparent na kojemu je pisalo Ti si naš kapetan, mi smo tvoja luka".

"Fenomenalan osjećaj, sretan sam i ponosan zbog 150. nastupa s Hrvatskom. To nisam stvarno očekivao, tu brojku. Hvala publici na prekrasnoj podršci i onom transparentu, to je bilo za naježiti se", rekao je nakon susreta za Novu TV i zatim otkrio kako su ga Francuzi šokirali gestom nakon utakmice. "Deschamps mi je dao francuski dres s brojem 150, iznenadili su me".

Najugledniji sportski list na svijetu, francuski L'Equipe, nakon utakmice nije blagonaklono pisao o Modriću, koji ih, najblaže rečeno, uopće nije oduševio na terenu.

"Luka Modrić je bio puno više vidljiv prije utakmice, kada je primio poseban dres s brojem 150 i cijeli stadion mu je pljeskao, nego tijekom nje. Realov playmaker jedva je postojao na utakmici koja mu je došla na kraju naporne sezone. Nismo ništa vidjeli od njegovog pregleda i kontrole igre. Bljesnuo je par puta. Jednom, konkretno, kada je pucao s lijeve strane nakon krasnog prolaza", napisao je L'Equipe.