Pitanje je dana kada će talentirani branič i hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisati za Manchester City. Gvardiol je od kluba zatražio da ga pusti u City, a navodno je sa Englezima već dogovorio osobne uvjete, dakle dužinu ugovora i plaću.

Gvardiol je velika želja Pepa Guardiole, a vlasnici Cityja morat će iskrcati astronomsku cifru za bivšeg nogometaša Dinama. Prema pisanjima The Suna, njemački klub od Građana traži minimalno 90 milijuna eura plus bonuse, što bi moglo narasti i do 100 milijuna eura.

Talijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira pobliže je uputio javnost u detalje ovog posla, rekavši kako je Gvardiol na korak do Cityja:

Kao što možete pročitati, zarađivat će plaću od 10 milijuna eura po sezoni, a ugovor bi trebao biti potpisan na pet godina. A još kada se tome nadodaju razne premije, bonusi...

Velike koristi od ovog transfera imat će i Dinamo. Osim odštete od 18,8 milijuna eura, zagrebački klub ima još 20 posto od Leipzigove zarade prilikom transfera Gvardiola u treći klub. Ako bi ga Leipzig prodao za 91 milijun eura, na tom transferu bi u odnosu na uloženo u Gvardiola zaradio 72,2 milijuna eura. Dinamu bi pripalo 20 posto od tog iznosa, a to je oko 14,4 milijuna eura.

Trljaju se ruke u Leipzigu, a bome i Zagrebu...