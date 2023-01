Pravi triler gledali smo u subotu predvečer koji je izrežiran na Emiratesu u Londonu, gdje je odigran derbi 21. kola Premier lige u kojem je lider Arsenal uzvratio Manchester Unitedu za poraz ranije u sezoni i u fantastičnoj utakmici prepunoj uzbuđenja slavio 3-2. Ovom pobjedom topnici su opet na +5 u odnosu na Man City a, zanimljivo, došli su do 50 boda u prvenstvu, a nije još polovica sezone...

Jaka utakmica

O intenzitetu i igri dovoljno govori podatak od ukupno pet golova i niz prilika na obje strane, a pogodak odluke Arsenal je zabio u posljednjim minutama susreta.

ManU je poveo u 17. minuti golom Marcusa Rashforda, no samo sedam minuta kasnije izjednačio je Edward Nketiah. U 53. minuti je Bukayo Saka lijepim udarcem s više od 20 metara okrenuo rezultat u korist domaćina, no radost topnika kratko je trajala. U 59. minuti je nakon ubačaja iz kornera izjednačio Lisandro Martinez.

Zinčenko nije bio u zaleđu

Arsenal je u završnoj četvrtini susreta bio bolji, nizao je prilike, no Odegaard i Saka nisu bili precizni. Ipak, u 90. minuti Arsenal je zabio za pobjedu, a strijelac je bio Nketiah koji je postigao svoj drugi gol na utakmici. Pogodak se provjeravao zbog mogućeg zaleđa Zinčenka, a potom i Nketiaha. No obje situacije su bile čiste i sudac Anthony Taylor je pokazao na centar.

“Nisam se ovako osjećao doslovno desetljećima gledajući Arsenal,” kazao je Zack Gomperts-Mitchelson.

“Nevjerojatno, postaje pomalo delirično, Arsenal grabi prema sezoni od 100 bodova kako izgleda. Mislim da bi im se tijekom sezone ova utakmica mogla vratiti u velikoj mjeri. Arsenal je imao dosta važnih pobjeda ove sezone – Fulham kod kuće, Spursi dva puta, Liverpool, Leeds – ali način na koji je Arsenal došao do ove najveći je do sada. To je vrsta pobjede, način i put koju postižu i koji imaju samo najbolji, samo prvaci, ali isto takav bio je i povratak Man Cityja protiv Spursa u četvrtak. Ako je prije bilo ikakvih dvojbi, sada ih više nema - Arsenal ili Manchester City ove će sezone biti prvaci Premier lige. Arsenal, koji je bio slomljen i ismijavan kada je prošle sezone propustio mjesto u Ligi prvaka, bio je šesti favorit u kolovozu. Ono što su već postigli – 50 bodova u prvoj polovici sezone – prilično je zapanjujuće. Zamislite da oni pobijede i osvoje naslov na kraju", stoji u komentaru Zack Gomperts-Mitchelsona za Guardian.

REZULTATI:

Leeds United - Brentford 0-0

Manchester City - Wolverhampton 3-0 (Haaland 40, 50-11m, Haaland 54)

Arsenal - Manchester United 3-2

U ponedjeljak:

Fulham - Tottenham

Subota:

Liverpool - Chelsea 0-0

Bournemouth - Nottingham Fo. 1-1 (Anthony 28 / Surridge 83)

Leicester City - Brighton 2-2 (Albrighton 38, Barnes 63 / Mitoma 27, Ferguson 88)

Southampton - Aston Villa 0-1 (Watkins 77)

West Ham United - Everton 2-0 (Bowen 34, 41)

Crystal Palace - Newcastle Un. 0-0

LJESTVICA: