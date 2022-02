Brazilska nogometna zvijezda Neymar (30) izjavio je da bi volio odigrati barem jednu sezonu u američkoj MLS ligi prije negoli okonča karijeru.

"Volio bih igrati u SAD-u. Volio bih odigrati barem jednu sezonu", kazao je Neymar za Fenomenos podcast. "Njihova je sezona kraća pa bih imao tri mjeseca godišnjeg odmora", našalio se Brazilac.

Što se tiče toga da se vrati u Brazil, Neymar je rekao da ne zna hoće li više ikad igrati za brazilski klub.

"O tome imam dvojbe", dodao je.

Mentalno zdravlje najvažnije

Napomenuo je da ne zna dokle će igrati, ali da će sigurno to biti barem do isteka ugovora sa PSG-om, koji traje do lipnja 2025. godine.

"Šalim se s prijateljima da ću se umiroviti sa 32 godine, ali to je samo šala. Ne znam dokle ću igrati. Iskreno, igrat ću sve dok mentalno ne budem umoran. Ako moje mentalno zdravlje bude u redu i fizički budem u formi mogao bi igrati još nekoliko godina. No, mentalno zdravlje mi je najvažnija stvar", izjavio je 30-godišnji Neymar.