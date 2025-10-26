Nevjerojatni pogodak kapetana Bournemoutha! Ovo se ne viđa svaki dan
Marcus Tavernier je svoj drugi pogodak ove sezone zabio izravno iz kornera što je izazvalo čuđenje diljem Otoka
Jedno od najvećih iznenađenja Premier lige stigao je do nove pobjede. Bournemouth je svoj odličan ulazak u sezonu produžio uspjehom protiv Nottingham Foresta koji je već dvaput ove sezone promijenio trenera.
Do pobjede je Bournemouth došao golovima Marcusa Taverniera i Elija Kroupija. Upravo je pogodak Taverniera iz 25. minute ono o čemu se priča u ovom trenutku na otoku. Kapetan Bournemoutha je naime postigao pogodak - izravno iz kornera i stavio se u konkurenciju za pogodak sezone. Taj nevjerojatni trenutak možete pogledati OVDJE.
