JEDAN OD MILJUN /

Nevjerojatni pogodak kapetana Bournemoutha! Ovo se ne viđa svaki dan

Nevjerojatni pogodak kapetana Bournemoutha! Ovo se ne viđa svaki dan
×
Foto: James Marsh/shutterstock Editorial/profimedia

Marcus Tavernier je svoj drugi pogodak ove sezone zabio izravno iz kornera što je izazvalo čuđenje diljem Otoka

26.10.2025.
17:47
Sportski.net
James Marsh/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedno od najvećih iznenađenja Premier lige stigao je do nove pobjede. Bournemouth je svoj odličan ulazak u sezonu produžio uspjehom protiv Nottingham Foresta koji je već dvaput ove sezone promijenio trenera.  

Do pobjede je Bournemouth došao golovima Marcusa Taverniera i Elija Kroupija. Upravo je pogodak Taverniera iz 25. minute ono o čemu se priča u ovom trenutku na otoku. Kapetan Bournemoutha je naime postigao pogodak - izravno iz kornera i stavio se u konkurenciju za pogodak sezone. Taj nevjerojatni trenutak možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Dominirali smo protiv tri različite ekipe, ali bit ćemo mi još i bolji'

BornemouthPremier LeagueGol Sezone
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JEDAN OD MILJUN /
Nevjerojatni pogodak kapetana Bournemoutha! Ovo se ne viđa svaki dan