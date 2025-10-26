Nevjerojatni pogodak kapetana Bournemoutha! Ovo se ne viđa svaki dan

Jedno od najvećih iznenađenja Premier lige stigao je do nove pobjede. Bournemouth je svoj odličan ulazak u sezonu produžio uspjehom protiv Nottingham Foresta koji je već dvaput ove sezone promijenio trenera.

Do pobjede je Bournemouth došao golovima Marcusa Taverniera i Elija Kroupija. Upravo je pogodak Taverniera iz 25. minute ono o čemu se priča u ovom trenutku na otoku. Kapetan Bournemoutha je naime postigao pogodak - izravno iz kornera i stavio se u konkurenciju za pogodak sezone. Taj nevjerojatni trenutak možete pogledati OVDJE.

