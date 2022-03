Atletico Madrid izborio je četvrtfinale Lige prvaka nakon slavlja nad Manchester Unitedom na Old Traffordu. Prvi susret završio je bez pobjednika, 1:1, dok je u Engleskoj slavio Atletico s 1:0. Pogodak odluke postigao je Renan Lodi u 41. minuti susreta.

Manchester United nije se proslavio pred domaćom publikom. Prema vratima Jana Oblaka uputili su 11 udaraca, od kojih je pet išlo u okvir gola, ali ih je Slovenac obranio. Da stvar bude zanimljivija, ni jedan od tih udaraca u okvir nije bio upućen od strane Cristiana Ronalda. Kako govore podaci SofaScorea, Portugalcu se to dogodilo tek drugi put otkako vode svoju bazu podataka.

Cristiano je samo jednom započeo utakmicu u prvoj momčadi, a da nije uputio udarac prema vratima. Jučer mu se to dogodilo po drugi put, s tim da 2016. godnine u finalu Europskog prvenstva odigrao svega 25 minuta zbog ozljede koljena. Protiv Atletica je odradio svih 90 minuta. SofaScore je pratila 329 susreta na kojima je Portugalac kretao od prve minute.

Nemoć Uniteda i Cristiana

Za njega je ovo druga godina u nizu da je zaustavljen već u osmini finala Lige prvaka, a po prvi put od 2015. godine mu se dogodilo da nije imao dodir s loptom u protivničkom šesnaestercu. Nemoć Manchester Uniteda jasno se vidi kroz predstavu njihovog najboljeg igrača.

A sve su to ispratili i svjetsk imediji pa je tako La Gazzetta dello Sport posvetio tekst Manchester Unitedu i Portugalcu s naslovom: "Zbogom, Cristiano". Potom su istaknuli sve frustrirane reakcije Portugalca u jednom videu. Španjolska Marca pak piše: "Reakcija Ronalda na slavlje Atletica sve otkriva: Ništa nije rekao, samo je ljutito napustio travnjak".

The Telegraph piše: "Ovo nije bila večer Cristiana Ronalda. Do zadnjeg trenutka gledatelji su se nadali da će izvući čarobni štapić i spasiti momčad, ali do toga nije došlo".