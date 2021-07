Nogometaši Osijeka pobijedili su u Gradskom vrtu Šibenik s 3-0 (0-0) na startu nove sezone Prve HNL. Argentinski napadač Ramon Mierez je postigao vodeći pogodak za Osječane u 62. minuti, a u 90. minuti je za 2-0 pogodio Slovenac Damjan Bohar koji je svojim drugim pogotkom, postignutim u petoj minuti sučevog dodatka iz kaznenog udarca, postavio konačnih 3-0.

Slavili pred navijačima

"Konačno smo igrali pred publikom. To mi je najviše drago što smo nakon dugo vremena mogli navijačima na tribinama priuštiti jednu pobjedu. Drago mi je i radi ekipe jer smo naporno radili na pripremama. Možda je pobjeda preuvjerljiva s obzirom na to što smo vidjeli. Mogu biti zadovoljan sa svim", kazao je trener Osijeka Nenad Bjelica nakon utakmice.

A najbolji strijelac Prve HNL u prošloj sezoni, Argentinac Ramon Mierez, preciznim udarcem glavom svladao je Lovru Rogića. Bio je to 23. prvenstveni pogodak argentinskog napadača u osječkom dresu.

"On radi za to da dođe na taj centaršut i da bude na pravom mjestu, ali koliko on pretrči, dobije duela, koliko lopti osvoji i surađuje u igri sa svojim suigračima to je neprocjenjivo, i onda te nagradi s takvim golom. Ramon nam je zlata vrijedan, ali sve ostale igrače bih pohvalio", kazao je.

Bjelica je na klupi Dinama i Osijeka ukupno odradio 50 prvoligaških utakmica. Upisao je 44 pobjede i šest remija, te je bez poraza.

"Lijepa statistika. Mogu biti ponosan na nju. U Dinamu tri remija, u Osijeku isto tri neriješena rezultata. Nadam se da će se serija nastaviti", završio je.