Osijek je u krizi, nogometaši Nenada Bjelice traže izlaz iz nje. U nedjelju od 18.55 bijelo-plavi dočekuju na svom stadionu u Gradskom vrtu Varaždin, uz Lokomotivu najugodnije iznenađenje dosadašnjeg tijela sezone.

Ispadanje iz Europe prijelomni trenutak

Uz ispadanje iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu od kazahstanskog Kizilžara, Osijek je u prvenstvu odigrao neriješeno sa Slaven Belupom (0:0) te izgubio od Lokomotive (2:1) i Istre 1961 (1:0).

Trener osječkog sastava Nenad Bjelica time se našao u najtežoj situaciji otkako je u slavonskom klubu. Govori se o njegovom odlasku, što su jasno zatražili i navijači, no on je poručio kako ostaje dok ga predsjednik želi. Neno traži rješenje, bit će promjena.

"Moj najveći problem je što ne pobjeđujem, imam odličan odnos sa svlačionicom, sa svim igračima, nemam nikakav problem. Ne znam kakav svlačionica odnos ima samnom, to će Vedran reći više. Ne možemo umanjiti sve što smo napravili. Oni moju podršku imaju, svaki pojedinac... Sve je psiha, ovi su igrači ostvarili najbolje uspjehe u povijesti kluba. Glava se malo promijenila, podložni su onome što se događa oko mene. Naravno da to utječe na njih, sve ide iz glave. Možeš biti pripremljen, ali ništa od toga ako nisi spreman u glavi. Želimo da igrači uživaju u igri. Imamo problem koji imamo, probat ćemo ga razgovorima riješiti", rekao je Nenad Bjelica u petak na pressici u Osijeku i naglasio kako su sve špekulacije oko transfera zasad poluinformacije i dezinformacije.

'Ne smije klub ovisiti o energiji jednog čovjeka'

Što se tiče novosti u sastavu NK Osijek, Fiolić, Kleinheisler i Lovrić trenirali su lakšim intenzitetom, a Nejašmić nije trenirao. Čeberko, Žaper i Nejašmić cijeli tjedan su radili individualno, dok su se prva trojica priključila u četvrtak.

Bjelicu su novinari pitali zašto je došlo do ove teške faze nakon što je tijekom priprema Osijek dobro igrao te je li poraz od Kizilžara bio presudan?

"Bavite se vi uzrokom, pa bavite se vi s uzrokom... Sad svi pričaju o posljedicama. Uzrok nema veze s trenutnom situacijom, nema to veze s trenutnom situacijom. Ha, pa bavite se vi time. A dobro, neka se bavi onaj čiji je to posao", oštro je Bjelica odgovorio novinaru. "Ne, ne mogu funkcionirati kao što sam dosad", istaknuo je Neno i nastavio svoj monolog:

Osijeku trebaju lavovi

"Dogovorile su se stvari koje utječu na mene, nisam robot. Ovo što ste rekli: 'Osijek je Nenad Bjelica'... To tako ne bi trebalo biti, to govorim već dvije godine. Čuje li me se ili ne, pa mene se ne čuje... Ne smije klub ovisiti o energiji jednog čovjeka. A što da ja radim? Bio sam ponosan kada sam vukao ovu lokomotivu. Ova me situacija ne čini ponosnim. Zašto imamo manje goriva, neka to kolega novinar analizira i dođe do uzroka. Kada dobiješ par šamara, nemaš istu energiju kakvu si imao prije. Emocija i energija ne mogu se kupiti na tržnici. Prošetao sam i nisam našao. Želim izvući ekipu iz ovoga. Dajem maksimum, vidjet ćemo kamo će nas to dovesti. Nije lako", govorio je Bjelica.

Kola su krenula nizbrdo u Gradskom vrtu ispadanjem iz Europe od nogometnog liliputanca. To ih je, kaže i sam Nenad Bjelica, šokiralo. Dvije godine nosio je Osijek val pozitive i rezultata. Trening i utakmica su jedini put.

"Kada uđeš u takav negativan niz, samopouzdanje se naruši. Igrači osjećaju dodatni pritisak". Mišljenje je to Jugovića, aduta Nenada Bjelice:

'Svašta se piše, ima tu puno neistina'

"Imamo ekipu s dovoljno iskustva da bismo trebali izaći iz situacije. Pojedinačno moramo preuzeti odgovornost. Mislim da će od nedjelje stvari krenuti nabolje", dodaje Jugović i ističe:

"Ne vidim zašto bi se išta promijenilo zbog krize. Svašta se piše, ima tu puno neistina. Imamo isti cilj - da Osijek pobjeđuje, igra dobar nogomet i bude dobar. Zajedno smo u tome do kraja".