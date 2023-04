Legendarni branič Manchester Uniteda i Srbije Nemanja Vidić gostovao je u podcastu bivšeg suigrača Rija Ferdinanda gdje je otkrio kako su mu najdraži braniči trenutno Hrvati.

"Uvijek sam volio gledati mlade obrambene igrače, volim vidjeti nekog novog. Na Svjetskom prvenstvu…", započeo je Vidić, da bi ga Ferdinand odmah prekinuo:

"Gvardiol?"

"Da, hrvatski branič. Bio je sjajan. Dobar je u posjedu, agresivan je, možete vidjeti da voli oduzimati lopte. To mi se sviđa. Isto to sam rekao i za Lisandra Martineza. Uzima lopte, uklizuje, bori se, to i je njegov posao, ali želi i igrati kad ima loptu. Gvardiol mi se zbilja jako sviđa."

Bivši srpski reprezentativac potom je istaknuo još jednog hrvatskog braniča, iako ga nije imenovao, no da se zaključiti da je riječ o braniču Dinama Josipu Šutalu.

"Ali tu je i drugi obrambeni iz Hrvatske, imaju dva mlada stopera, mislim da ima 23 godine. On je također igrao na Svjetskom prvenstvu. Kao što sam rekao, volim vidjeti nove, mlade braniče. Nemamo više onakvih kao što su bili Nesta, Maldini, Cannavaro… Gdje su sad takvi braniči? Zadnji takav koji još igra je Ramos. Poslije njega, tko je još bio takav? Dobro, Van Dijk je još tu. Ali nemamo više nikoga za koga bismo rekli: wow, kakav obrambeni igrač."