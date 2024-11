Gorica greškom pustila u prodaju besplatne ulaznice pa ih povukla. Smiju li to?

Nakon gostovanja u Bratislavi, Dinamo već u subotu čeka gostovanje u Velikoj Gorici, a danas su u prodaju puštene ulaznice i došlo je do bizarne situacije.

Naime, karte za utakmice su se mogle kupiti online, a brojni navijači Dinama uspjeli su se domoći ulaznice besplatno, iako je nominalna cijena za gostujuću, istočnu tribinu 10 eura. Dogodila se greška u sustavu što je službenim priopćenjem navela Gorica na svom Instagram profilu. Iz Gorice su javili da će se Dekod, sustav zadužen za online prodaju ulaznica, javiti na mail navijačima koji su besplatno došli do ulaznice. Čini se da je tako sreća Dinamovih navijača koji su na ovaj način došli do ulaznice kratkog vijeka i da će, ako žele doći do valjane ulaznice, morati platiti ulaznicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postavlja se pitanje smije li Gorica onemogućiti ulaznice koje su Dinamovi navijači kupili legitimnim putem. Zakon o zaštiti potrošača je vrlo jasan. U sedmom stavku sedmom članka tog zakona stoji: "Trgovac se mora pridržavati istaknute maloprodajne cijene". Nadalje, u članku 149 stoji: "Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj trgovac – pravna osoba ako: se ne pridržava istaknute maloprodajne cijene (članak 7. stavak 7.)"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gostujući sektor će zasigurno biti pun, a ostaje za vidjeti što će biti s ulaznicama koje su kupljene dok je u sustavu, kako kažu iz Gorice, bila greška.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo se vratio na pobjednički kolosjek

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa