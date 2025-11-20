Neki bi rekli prekasno: HNS rješio jedan od najvećih problema HNL-a ove sezone.

Na redovnoj sjednici HNS-a odlučeno je kako se mijenja pravilnik o licenciranju te sada klubovi mogu igrati na stadionu koji je od njihova sjedišta udaljen 50 kilometara, umjesto 30 kako je prije stajalo.

Zbog prijašnjeg pravilnika Vukovar je bio primoran svoje domaće utakmice igrati u Vinkovcima umjesto u Osijeku, kako je bilo planirano nakon što stadion u Borovu naselju nije dobio licencu. To je rezultiralo brojnim problemima, uključujući i dugotrajnu ozljedu Morisa Valinčića. Dinamov nogometaš je nekoliko sati nakon dobivanja pretpoziva u reprezentaciju u Vinkovcima ozlijedio gležanj te se očekuje da će se u reprezentaciju vratiti tek u siječnju. Na toj su se utakmici slabije ozlijede zaradili i Ismael Bennacer i Luka Stojković, što je vjerojatno potaknulo HNS na akciju.

"Najviše izvršno tijelo HNS-a usvojilo je potrebne materijale za održavanje predstojeće Skupštine HNS-a - program rada te financijski plan za 2026. godinu. Sjednica Skupštine HNS-a bit će održana u četvrtak 27. studenoga u Zagrebu. Izvršni odbor usvojio je promjene u Odluci o sustavu stalnih natjecanja HNS-a. Između ostaloga, Izvršni odbor donio je odluku o odgodi uvođenja dodatnih kvalifikacija za sudjelovanje u najvišem stupnju natjecanja s natjecateljske godine 2026./27. na natjecateljsku godinu 2027./28. Nadalje, usvojen je novi Pravilnik o licenciranju i financijskoj održivosti klubova, u kojem je uključena odredba da će klubovi prilikom postupka licenciranja moći prijaviti stadione udaljenosti do 50 kilometara od sjedišta kluba. Izvršni odbor usvojio je i propozicije natjecanja Prve HMNLŽ u natjecateljskoj godini 2025./26," stoji na službenim stranicama HNS-a. To bi značilo da bi uskoro mogli gledati Vukovarce na Gradskom vrtu u Osijeku.

