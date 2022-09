Nema tko ne zna za Jose Mourinha, The Special One, jednog od najboljih trenera posljednjih desetak godina, čovjeka koji je u kratkom roku osvojio nogometni svijet. Poznat je po svojoj defenzivnoj taktici, kao i po raznim izjavama i svađama s medijima i obožavateljima. Tvrdog je karaktera, no svejedno je obožavan gdje god se pojavi.

Nije imao bogatu igračku karijeru, igrao je svega sedam godina i to u B momčadima prvoligaša i u portugalskim niželigašima. Nastupao je za B momčad Rio Avea i Belenensesa, a potom je branio boje Sesimbra i Comercio e Industria. Trenerska karijera ovog maga pak je potpuno drugačija priča. Sve je počelo u Benfici, a preko Uniao de Leirije je došao do Porta.

A onda kreće zvjezdani uspon; s portugalskim je klubom spektakularno osvojio Ligu prvaka te je 2004. godine preselio u Chelsea. S Plavcima je osvajao Premier Ligu i FA kupove te se u Londonu zadržao tri godine, prije nego što je otišao u Inter.

The Special One

I tamo se nastavila njegova sjajna serija; s Interom je osvojio Ligu prvaka, Kup i Seriju A u jednoj sezoni te je bio apsolutni junak tamošnjih navijača. Uslijedila je trogodišnja epizoda u Real Madridu, s kojim nije uspio doći do naslova prvaka Europe te je nakon pomalo razočaravajuća tri trofeja otišao u Manchester United.

S engleskim je velikanom digao trofej prvaka Europa lige, prije nego što je postao trenerom Tottenhama. Tamo se nije pretjerano dugo zadržao pa je prošlog ljeta stigao u Romu. Njegov težak karakter, svađe s igračima, ali i upravom često su mu znali presuditi, pa bi legendarni Portugalac znao zaraditi koji prijevremeni otkaz. A pazite sad ovo, on je u svojoj karijeri zaradio milijune samo od otkupnine koju su mu isplaćivali klubovi iz kojih je morao otići prije isteka ugovora.

Mourinho je od otkaza zaradio 97,674,480 milijuna funti, što je približno 110 milijuna eura! Pa tko kaže da se ne može dobro zaraditi od otkaza, Mou je pravi primjer kako je to laž. The Special One je otkaze "zaradio" u Chelseaju u oba navrata, Realu, Manchester Unitedu i Tottenhamu.