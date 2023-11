U 4.kolu skupine E Lige prvaka Atletico Madrid je u utorak navečer deklasirao Celtic sa 6-0 preuzevši vrh ljestvice. Nakon utakmice, trener gostiju Brendan Rodgers bio je bijesan zbog sudačkih odluka.

Antoine Griezmann je doveo španjolski sastav u vodstvo već u šestoj minuti. Dodatni problemi za goste stigli su u 23. minuti nakon što je Daizen Maeda neopreznim prekršajem zaustavio Hermosa. Slovački sudac Ivan Kružliak je japanskom reprezentativcu prvo pokazao žuti karton, ali je nakon video provjere isključio napadača škotskog prvaka.

Budući da su ostali s igračem manje protiv i onako favoriziranog protivnika, Celtic nije imao baš previše šanse. Sjevernoirskom stručnjaku na klupi škotskog velikana nije baš najbolje 'sjela' VAR provjera koja je dovela do crvenog kartona za njegovog igrača.

"Ne želim govoriti o sucima, moram prihvatiti njihove odluke, ali sve više se čini da je to sada računalna igrica sa stalnim gledanjem u ekrane. Kada sudac dođe vidjeti incident, to nije odraz stvarnog stanja. To je mirovanje, s podignutom nogom, što odmah daje sumnju sucu i odatle njegov utjecaj je da isključi igrača".

