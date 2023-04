GENIJE / Ne može mu nitko ništa, od čarolije hrvatskog maestra svi padaju na tlo: Ovako je izgledao Modrićev nastup protiv Chelseaja

Real Madrid je u prvoj četrtfinalnoj utakmici Lige prvaka pred 63.142 gledatelja na Santiago Bernabeu pobijedio Chelsea s 2-0 golovima Karima Benzeme (21) i Marca Asensija (74). Gosti su od 59. minute igrali bez isključenog Bena Chilwella. Luka Modrić je za Real odigrao sjajnu utakmicu, a na terenu je bio do 82. minute. "Dobro je pronalazio put do napadača protiv dobro postavljenog Cheslseaja. Bio je manji protagonist nego što su to u Real Madridu priželjkivali. Njegov najbolji udarac otišao je pored gola", napisao je madridski list Marca o Modrićevom nastupu protiv Chelseaja. Modrić je svojim natupom puno više oduševio novinare ppoznatog portala Goala koji su mu dali najvišu ocjenu (osmicu, koju su dobili i Valverde te Vinicius Junior op.a.). "Imao je dobar udarac nakon prekrasnog poteza. Odlično je dodavao, suparničke igrače činio je smiješnima. Vječan je", stoji u opisu Modrićevog nastupa. U galeriji pogledajte neke kadrove Modrićevog nastupa protiv Chelseaja.