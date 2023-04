Nakon što je Romelu Lukaku pogotkom iz jedanaesterca izjednačio rezultat u sudačkoj nadoknadi, odlučio ga je burno proslaviti prema Juventusovim navijačima. Tim potezom zaradio je drugi žuti karton kojim je utakmica za njega završena, a prije i nakon te proslave Juventusovi navijači ''častili'' su ga sočnim uvredama.

Rasističkim uvredama, kao i imitiranjem glasanja majmuna, radikalni dio Juventusovih vatrenih pristalica je vrijeđao tamnoputog napadača Intera, a pregledom kamera utvrđeno je oko 250 osoba uhvaćenih na djelu. Neki od njih uspjeli su proći nekažnjeno, a čak 171 navijač biti će drakonski kažnjen kada se provede identifikacija istih. Između ostalog, predviđa im se i zabrana prisustvovanja utakmicama.

Tamnoputi nogometaši često su na tapeti talijanskih tvrdokornih navijača, nekad su to bili Boateng, Bakayoko, Balotelli, a sada je to Lukaku, iako ni njemu se, nažalost, to ne događa prvi put.