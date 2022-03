Navijači Crvene zvezde prije nekoliko su dana došli u fokus javnosti nakon što su tijekom utakmice s Glasgow Rangersima napravili koreografiju kojom su istaknuli države nad kojima je Zapadne izvršio invaziju - počevši od Koreje 1950. godine do Sirije, te su im poslali poruku.

"Koreja 1950., Gvatemala 1954., Indonezija 1958., Kuba 1961., Vijetnam 1961.,

Kongo 1964., Laos 1964., Brazil 1964., Dominikanska Republika 1965., Grčka 1967.,

Argentina 1976., Nikaragva 1981., Grenada 1984., Filipini 1989.,

Panama 1989., Irak 1991., 2003., Republika Srpska 1995., Sudan 1998.,

Jugoslavija 1999., Afganistan 2001., Jemen 2002., Somalija 2006., Libija 2011., Sirija 2011.".

Zatim je na šestom transparentu na engleskom ispisan stih pjesme Johna Lennona: "All we are saying, is give peace a chance". Odnosno, "sve što želimo reći, jest: dajte šansu miru".

Odgovor im je sada stigao iz Rusije. Naime, navijači Zenita su tijekom utakmice s Arsenalom iz Tule izvjesili transparente; "Srbi i Rusi, braća zauvijek!",

“Braćo, oni su licemjeri koji nikada neće priznati pravdu!”, te na engleskom: “Mi znamo da oni nikada neće dati šansu miru.”