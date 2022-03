Beogradska Crvena zvezda ispala je u osmini finala Europa lige. Rangers je u Beogradu protiv Crvene zvezde uspio obraniti veliku 3-0 prednost iz prve utakmice iako je domaći sastav rano poveo golom Ivanića u 10. minuti. No, odviše ofenzivnu igru srpskog prvaka škotski je prvak kaznio u 56. minuti kada je udarac Kenta sa 15-ak metara pogodio blok Dragovića i prevario Borjana za 1-1. Domaći je sastav ipak uspio ostvariti pobjedu na oproštaju od Europe ove sezone, a strijelac iz kaznenog udarca u trećoj minuti sudačke nadoknade bio je Ben.

Utakmicu nije toliko obilježio nogomet koliko su je obilježili navijači srpskog kluba. Napravili su nekoliko spektakularnih i značajnih koreografija. Razvili su zaista senzacionalnu sliku klupskog grba preko cijele tribine...

'Dajte šansu miru'

No, apsolutni hit bila je antiratna koreografija. Cijela je sjeverna tribina osvanula u bljeskovima mobitela, a onda su se počeli pojavljivati transparenti i to ovim redom.

Redom je na pet prvih pisalo:

Koreja 1950., Gvatemala 1954., Indonezija 1958., Kuba 1961., Vijetnam 1961.,

Kongo 1964., Laos 1964., Brazil 1964., Dominikanska Republika 1965., Grčka 1967.,

Argentina 1976., Nikaragva 1981., Grenada 1984., Filipini 1989.,

Panama 1989., Irak 1991., 2003., Republika Srpska 1995., Sudan 1998.,

Jugoslavija 1999., Afganistan 2001., Jemen 2002., Somalija 2006., Libija 2011., Sirija 2011.

Zatim je na šestom transparentu na engleskom ispisan stih pjesme Johna Lennona: "All we are saying, is give peace a chance". Odnosno, "sve što želimo reći, jest: dajte šansu miru".