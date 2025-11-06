Društvene mreže oplele po Rijeci: 'Sramotite Hrvatsku, ponovo!'

Rijeka je doživjela jedan od najtežih europskih ispita posljednjih sezona na gostovanju u Gibraltaru protiv Lincolna Red Impsa odigrala je 1:1 i tako propustila priliku da se s pobjedom vrati na Rujevicu.

Iako su Riječani poveli u prvom poluvremenu, prednost nisu uspjeli zadržati. Domaćin, koji je u završnici bio sve opasniji, imao je i jedanaesterac, no briljantni Zlomislić obranio je udarac i tako spasio barem bod. Upravo je riječki vratar bio jedina svijetla točka večeri, a po mnogima i razlog zašto se Rijeka nije vratila kući praznih ruku.

No, navijači nisu imali razumijevanja. Društvene mreže eksplodirale su odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Komentari su bili brutalni:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Sramotite Hrvatsku, ponovno!"

“Može vas biti sramota, ne vraćajte se!”

“U dvije utakmice, na dva ista načina primili gol!”

“Meni nije jasno, toliko novaca, a ovakva igra, Bože pomozi!”

“Kako ste loši, niste ni zaslužili pobjedu!”

Pojedini navijači pokušali su ipak pronaći i razumijevanje za lošu izvedbu, podsjećajući na težak teren i uvjete u Gibraltaru:

“Šteta za rezultat, ali igrali su na umjetnoj travi. Da se igralo na Rujevici, pobjeda ne bi izostala.”

“Najviše mi je žao ljudi koji su potegnuli put. Barem zbog njih trebalo je dati više gasa.”

Unatoč razumljivom razočaranju, mnogi upozoravaju da Rijeka još uvijek ima šansu za prolaz, no igra i dojam s Gibraltara ostavili su gorak okus.

“Lincoln nije slučajno u europskom natjecanju, ali ovakav pristup ne smije se ponavljati. U Europi se svaka pogreška kažnjava”, zaključuju navijači.

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna senzacija: Klub Kurilovec, koji igra u četvrtoj ligi, izbacio prvoligaša