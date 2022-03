Navijači ruskog Zenita odgovorili su ovog vikenda tijekom utakmice s Arsenalom iz Tule navijačima Zvezde, koji su tijekom Europske lige izvjesili transparent u kojem su prozvali Zapad za licemjere.

"Srbi i Rusi, braća zauvijek!", “Braćo, oni su licemjeri koji nikada neće priznati pravdu!”, “Mi znamo da oni nikada neće dati šansu miru”, stajalo je na transparentima koji su izvjesile Zenitove pristalice. Svoj potez sada su dodatno spojasnili:

"Uvijek se trudimo na ovaj ili onaj način obilježiti važne događaje za Srbiju. 24. ožujak - početak bombardiranja Beograda koji se dogodio prije 23 godine - zaokružen je u našem kalendaru još prije početka sezone. Ali dogodilo se da nam sada ova akcija znači još više. Pored podrške Srbima, ovo je i izraz naše zahvalnosti za neprocenjivu podršku Rusiji i ruskom narodu u posljednje vreme", navodi se u priopćenju navijača Zenita.

Podsjetimo, navijači Zvezde su tijekom utakmice s Glasgow Rangersima na tribinama izvjesili transparente sljedećeg sadržaja:

"Koreja 1950., Gvatemala 1954., Indonezija 1958., Kuba 1961., Vijetnam 1961.,

Kongo 1964., Laos 1964., Brazil 1964., Dominikanska Republika 1965., Grčka 1967.,

Argentina 1976., Nikaragva 1981., Grenada 1984., Filipini 1989.,

Panama 1989., Irak 1991., 2003., Republika Srpska 1995., Sudan 1998.,

Jugoslavija 1999., Afganistan 2001., Jemen 2002., Somalija 2006., Libija 2011., Sirija 2011.".

Zatim je na šestom transparentu na engleskom ispisan stih pjesme Johna Lennona: "All we are saying, is give peace a chance". Odnosno, "sve što želimo reći, jest: dajte šansu miru".