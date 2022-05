Hrvatskom reprezentativcu Ivanu Perišiću (33) ovoga ljeta istječe ugovor s Interom, čiji je ponajbolji igrač tekuće sezone. Iako se od početka sezone sumnjalo u njega i pretpostavljalo da će biti na marginama, on se izborio za mjesto u momčadi trenera Simonea Inzaghija i sjajnim nastupima izborio status stalnog prvotimca.

Ove je sezone u svim natjecanjima za Inter nastupio 48 puta, zabio devet pogodaka i isto toliko puta asistirao. Posebno je bio impresivan u finalu Kupa protiv Juventusa kada je s dva gola u produžetku Nerazzurrima donio titulu. Za Perišića mnogi kažu kako je trenutno možda i najbolji igrač Intera, a nekadašnji talijanski reprezentativac, Nicola Ventola, rekao je kako je Ivan na svojoj poziciji najbolji na svijetu.

"Ne želim pretjerivati, ali Perišić je, po mom mišljenju, najbolji na svijetu na svojoj poziciji. On perfektno odrađuje svoje zadatke u napadu i u obrani. Za mene je normalno da je on tražio ugovor na tri godine. Inter mu je odmah trebao dati ugovor na tri godine. Nema veze ako on odigra dobro samo dvije godine, to je dovoljno. Oni mu nisu ponudili ugovor koji će za njega biti prihvatljiv", rekao je Ventola.

Tweet iz 2017. godine

U Interu pokušavaju potpisati novi ugovor s Perišićem, no pregovori se ne razvijaju dobro jer on traži plaću kakvu mu Nerazzurri ne žele dati i sve je izvjesnije da će napustiti klub na kraju sezone. Perišić navodno traži preveliku plaću, a isto tako piše se kako ga potražuje velik broj europskih velikana. Do sada se spekulira o tome da bi karijeru mogao nastaviti u Chelseaju ili u Juventusu, ali ništa još nije sigurno.

No, jedno je sigurno, a to je da su mnogi bili u krivu kada su otpisali Perišića zbog njegovih godina. Jedan od tih bio je i ugledni novinar Skya, Kaveh Solkehol, koji je 2017. godine sprdao Perišića, odnosno, Manchester United koji ga je tada htio dovesti. Te je godine Perišić bio u sjajnoj formi i Jose Mourinho ga je htio u Unitedu, ali Inter je tražio za 28-godišnjeg Hrvata 50 milijuna eura.

"Inter od Manchester Uniteda traži 50 milijuna eura za 28-godišnjeg krilnog igrača Ivana Perišića? Što mislite, što oni tamo puše na San Siru", sarkastično se pitao tada novinar Skya. No, sada, pet godina kasnije uslijedio je vrhunski odgovor navijača. Jedan je navijač nabrojao sve što je Perišić postigao od trenutka kada ga je spomenuti novinar komentirao. "Ivan Perišić od ovog tweeta: Osvojena Serie A, Liga prvaka, Bundesliga, talijanski kup, srebrna medalja s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu i sada, osvojen talijanski kup", napisao je jedan korisnik Twittera.