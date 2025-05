U Koprivnici se stvaraju gužve u redu za ulaznice: 'Bit će ludo u finalu Kupa'

Slaven Belupo za kraj sezone očekuju dva finala protiv Rijeke. Prvo će u nedjelju imati završnicu prvenstva u kojoj će pokušati doći do četvrtog mjesta i plasmana u Europu. Ako ne uspiju, popravni za to će imati četiri dana kasnije u finalu Kupa u utakmici koja bi im mogla donijeti ne samo to nego i prvi trofej u povijesti kluba.

U Koprivnici uoči finala vlada prava ludnica i traži se karta više. Svi bi htjeli na povijesno utakmicu na Rujevici pa su pohitali po vrijedni papirić, a klub se na svojemu Facebook profilu pohvalio redovima za karte. "O da, bit će u ludo u finalu Kupa! Cijela Koprivnica bi na tekmu, redovi se od prijepodneva slažu, a ulaznica je sve manje…", stoji u objavi kluba uz fotografije reda za ulaznice.

Za Koprivničane će to biti najveća utakmica u povijesti kluba. Podsjetimo, u prvoj utakmici na Kušek Apašu, Slaven je izborio 1:1 i ima aktivan rezultat za uzvrat. Rijeci ova utakmica nije ništa manje bitna. Oni su igri za dvostruku krunu, prvo u nedjelju imaju finale prvenstva i pobjeda nad Slavnom im donosi drugi trofej u povijesti. Četiri dana kasnije imaju drugo finale protiv istog suparnika. Sve oči uprte su u Kvarner.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati nogometni menadžer otkrio zašto je puštanje Luke Modrića greška Reala

Tekst se nastavlja ispod oglasa