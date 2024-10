Navijači Osijeka i Rijeke sukobili se kod naplatnih kućica. Ima ozlijeđenih, među njima i maloljetnik

Navijači nogometnih klubova Rijeke i Osijeka potukli su se u petak u blizini naplatne postaje autoceste, na Kikovici kod Rijeke te su lakše tjelesne ozljede zadobile tri osobe, od kojih je jedna maloljetna, izvijestila je Primorsko-goranska policija.

Dojavu o tučnjavi u blizini naplatne postaje na Kikovici, policija je dobila u petak u 22,15 sati.

Zasad je utvrđeno da su se dva kombi vozila s navijačima nogometnog kluba iz Osijeka, koji su se vraćali s utakmice u Puli, zaustavila nedaleko naplatne postaje na Kikovici.

Dok su stajali, došlo je do fizičkog sukoba navijačke skupine iz Rijeke s osobama iz kombija, od kojih se dio izgrednika do dolaska policije udaljio s mjesta događaja.



Policija je nakon dolaska zatekla jedno kombi vozilo osječkih oznaka i 16 osoba, dok se drugo kombi vozilo osječkih oznaka udaljilo.



Nakon pružanja liječničke pomoći ozlijeđenima i postupanja policije, kombi vozilo s navijačima osječkog kluba je u pratnji policijskih službenika prepraćeno do čvora Bosiljevo.

Policija nastavlja s utvrđivanjem okolnosti i činjenica, kao i sudionika tog događaja, naveli su iz policije.

