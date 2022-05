Nogometaši Glasgow Rangersa izborili su plasman u finale Europske lige koje će 18. svibnja na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilli igrati protiv Eintrachta.

Rangers je na Ibroxu pobijedio RB Leipzig s 3-1 nadoknadivši poraz 0-1 iz prve utakmice. Golove za Rangers zabili su James Tavernier (19), Glen Kamara (24) i John Lundstram (81). posljednji od njih u kratkom je periodu pak prešao put jednog od najomraženijeg igrača Rangersa, do miljenika navijača.

Naime, ovaj engleski veznjak stigao je prošlog ljeta na Ibrox iz Sheffield Uniteda. Kako je bio slobodan igrač klub mu Rangersi su ga učinili jednim od najplaćenijih igrača u svlačionici. Međutim, njegove igra na sve donedavno nisu nikog impresionirale. Navijaču su u siječnju zazivali njegov odlazak, ali to s nije dogodilo.

A ono što se dogodilo je njegov nagli preporod. od veljače igra na razini koju su svi u klubu od njega očekivali te je konačno kupio srca navijača, koji su mu posvetili pjesmu.

Nogometnim zaljubljenicima brzo je ušla u uši, a inspirirana je hitom Belinde Carlisle iz 80-ih 'Heaven is a place on earth'.

Škotskom velikanu to će biti peto europsko finale u povijesti, prvo nakon 2008. godine, a do sada je osvojio samo Kup kupova 1972. godine. S druge strane Eintracht je izborio europsko finale nakon 42 godine čekanja. Posljednji put do finala su dogurali 1980. godine u Kupu Uefa kad su na koncu i slavili. Igrali su i finale Kupa prvaka 1960. izgubivši od Real Madrida s 3-7.