SVI ŽELE NA SALZBURG / Navijači navalili na ulaznice za najvažniju Dinamovu utakmicu u Ligi prvaka, pogledajte prizore ispred Maksimira

Zagrebački Dinamo sljedećeg utorka, 11. listopada od 21 sat, dočekuje austrijski RB Salzburg u četvrtom kolu Lige prvaka. Modri su od istog protivnika poraženi u srijedu u 3. kolu te će u Zagrebu juriti pobjedu kojom bi zadržao šanse za prezimljavanje u europskim natjecanjima. Pretprodaja ulaznica krenula je u subotu 8. listopada od 11 do 19 sati za članove kluba, a prodaja za sve navijače, ako uopće ostane ulaznica u nedjelju od 11 sati. Cijene ulaznica kreću se od 150 kuna za tribine sjever i jug, koji će djelomično biti otvoren za domaće navijače, do 350 kuna za Zapad dolje. Navala na te vrijedne papiriće je bila jako velika i u subotu, na prvi dan prodaje, od jutra se ispred Maksimira stvarao veliki red. Pogledajte kako je to izgledalo u našoj galeriji.