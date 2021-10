U susretu 14. kola Prve HNL Slaven Belupo je u Koprivnici pobijedio Hajduk sa 3-2 ostvarivši tek drugu pobjedu ove sezone nakon što je u prvom kolu na gostovanju porazio Dinamo.

Golove za momčad iz Koprivnice zabili su Marin Laušić (2), Ivan Krstanović (34) i Mihael Mlinarić (83), dok su za Hajduk mrežu tresli Marko Livaja (66) i Stipe Biuk (86).

Već tijekom utakmice navijači Hajduka počeli su s negodovanjem na službenoj Facebook-stranici Hajduka, a prava lavina komentara uslijedila je na posljednjoj objavi kada je dosuđen kraj. Navijači su odmah počeli zazivati smjenu trenera Jensa Gustafssona, a Uprava je isto dobila svoje...

"Sve šta želimo pročitat u narednih par sati jest to da je Jens bivši", "Gustafssonu avionsku kartu i kilu Vegete da ima uspomenu iz Koprivnice", "Karta za Švedsku u jednom smjeru", "Trebalo je najprije napraviti strategiju do Svih svetih pa tek onda do 2027.", "Ma ovo više nije pitanje trenera nego uprave. Jens se nije sam doveo. Trebalo je reagirati nakon Tobola"... Samo tu neki od stotina komentara upućenih Upravi i treneru.

Zaziva se novi trener

Međutim, navijači su komentarima počeli spominjati i moguće nove trenere Hajduka, a dva su se imena iskristalizirala. Prvo je ono Valdasa Dambrauskasa, bivšeg trenera Gorice s kojim je sportski direktor Nikoličius u odličnim odnosima, a koji je nedavno dobio otkaz u Ludogorecu. A drugo je ime ono Samira Toplaka, koji je trenutno bez angažmana.

"Dobro došao Valdas Dambrauskas", "Gustafsson odlazi, Dambrauskas dolazi", pišu to navijači, a jedan je sjajno citirao Toplaka i pozvao upravu na njegov angažman.

"Niko i Lukša, ako imate muda sada stavite Toplaka za trenera. Toplak je rekao da bi pješke odmah u Split došao. Sada mu dajte priliku", piše jedan navijač.