Napadač Hajduka i hrvatske nogometne reprezentacije, Marko Livaja, komentirao je mogući dolazak Ivana Perišića i Ivana Rakitića, legendarnih srebrnih Vatrenih, u Hajduk. Livaja je u razgovoru za Dalmatinski portal rekao kako je s obojicom razgovarao i time će svakako zagolicati maštu navijačima.

Navijači Hajduka već mjesecima zazivaju povratak Ivana Perišića, ali on se za sada nije očitovao oko toga, iako mu na ljeto istječe ugovor i bit će slobodan igrač.

"Perišić komentira praktički sve naše utakmice. Čak i nakon pobjede u Belišću mi je poslao poruku i čestitao. On sve to gleda. Ja ga ne želim forsirati pričom oko povratka. Znam da bi on htio, ali mu nije lako. Na njemu i njegovoj obitelji je da odluče što mu je najbolje za karijeru", rekao je Livaja.

Govori se kako bi i Ivan Rakitić mogao na Poljud...

"Ja se ovdje osjećam jako dobro, a s Rakitićem sam razgovarao, kaže da je u Sevilli sretan i zadovoljan, on je tamo doma. Pitao me kako mi je ovdje, interesirao se. Ja sam ovdje opušten, tu su mi prijatelji, obitelj. Mogu slobodno reći - vidim sebe u Hajduku do kraja karijere", rekao je Livaja. Dakle, konkretnog odgovora i dalje nema.