Oscarom nagrađena glumica Natalie Portman otkrila je kako nije niti sanjala da će imati profesionalni nogometni klub, dodavši kako je nogomet savršeno mjesto za borbu za ravnopravnost spolova.

Cijenjena i nagrađivana 42-godišnja glumica, producentica i redateljica suosnivačica je nogometne ekipe Angel City koji se natječe u Nacionalnoj ženskoj nogometnoj ligi (NWSL).

Okupila je vlasničku grupu Angel City koja uključuje neke od najboljih svjetskih sportaša i holivudskih zvijezda. Među suvlasnicima su i slavna tenisačica Serena Williams, glumice Jessica Chastain, Jennifer Garner i Eva Longoria, poduzetnica Kara Nortman, bivše američke nogometašice Julie Foudy, Mia Hamm...

Ekipa je u svojoj inauguralnoj sezoni 2022. zauzela osmo mjesto, ali je u prosjeku imala 19.105 gledatelja, što je najviše u NWSL.

"Ovo je definitivno neobičan, neočekivani obrat događaja u mom životu, moja ljubav prema nogometu", rekla je Portman koja se nalazi u Australiji na Svjetskom prvenstvu nogometašica.

'Što možemo učiniti?'

Kazala je kako nikada nije sanjala da će imati profesionalni sportski tim, ali to se promijenilo kada je primijetila način na koji je jedan od njezinih sinova gledao nogometašice s istim "divljenjem i obožavanjem" kao i nogometaše.

"To je promjena kulture, ako se naši dečki tako ugledaju na žene, tako se sve mijenja. To je ono što me jako uzbudilo. A igračice su bile takve ikone i heroji," dodala je.

"Što možemo učiniti za rodnu ravnopravnost nego imati ovu nevjerojatno veliku skupinu utjecajnih žena zajedno, koje prave spektakl s ovim nevjerojatnim igračicama na čelu?'', poručila je na kraju.

Natalie Portman je glumila u nizu blockbustera i nezavisnih filmova, primivši više priznanja, uključujući Oscara i dva Zlatna globusa. Za ulogu u filmu Crni labud 2010. je dobila Oscara za najbolju glumicu.