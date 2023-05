Mislav Oršić nije bio u konkurenciji niti za najnoviju utakmicu Southamptona, gostovanje kod Nottingham Forresta u ponedjeljak u 35. kolu Premierlige.

Novi je to udarac za Oršića koji je u Southampton stigao ove zime, trebao je biti veliko pojačanje za borbu za ostanak u prvoligaškom društvu, no potpuno je ispao iz planova trenera i do sada je u Premierligi proveo tek šest minuta na terenu.

Stoga je njegov odlazak iz Engleske realna mogućnost, spominjao se mogući povratak u zagrebački Dinamo, u kojemu bi ga vrlo rado ponovno vidjeli su svojim redovima, no nisu Modri jedini zainteresirani za njegove usluge.

Seli u Tursku?

Engleski Daily Mail objavio je u ponedjeljak da je za Oršića zainteresiran i turski velikan Fenerbahče, trenutno drugoplasirana momčad tamošnjeg prvenstva.

Isti izvor navodi i da bi ga Southampton prodao za oko pet milijuna eura.