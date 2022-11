Mario Mandžukić je svoju karijeru zaključio prošle godine. Hrvatski napadač imao je nevjeorjatno bogatu karijeru, igrao je u brojnim velikanima, a vjerojatno je najveći trag ostavio u Juventusu.

Svoj nogometni put je počeo u Marsoniji, nakon čega je igrao u Zagrebu i Dinamu. Iz hrvatske prijestolnice jre preselio u Wolfsburg gdje je prošao pravu "ratnu" obuku kod Felixa Magatha. Potom je igrao u Bayernu, Atletico Madridu i Juventusu, a karijeru je zaključio nakon epizode u Al-Duhailu i Milanu.

U Juventusu je postao apsolutna legenda zbog svojeg zalaganja na terenu, a sa Starom damom je osvajao Seriju A u četiri navrata, a igrao je i finale Lige prvaka, koju je osvojio s Bayernom.

Legenda, ratnik, borac

Nedavno je u velikom intervjuu za Gazzettu dello Sport poručio kako "Nije razmišljao o golovima, nego o tome kako pobijediti". Danas se na njegove riječi osvrnuo Allegri, trener Juventusa koji je surađivao s legendarnim Hrvatom.

"Mandžukić je rekao nešto što mora biti uklesano u zidovima: Kada igrate, ne razmišljate o golovima, nego o pobjedama", rekao je talijanski velikan. Veliko mišljenje o Allegriju ima Mandžo, tako da je ljubav uzajamna.

"Ne čudi me što navijači kritiziraju trenera, tko god on bio, kada rezultati nisu dobri. To je priroda nogometa i života trenera, nije važno što si radio prije godinu, dvije ili pet. Ili čak prije pet tjedana. Jedino što je važno je kako ti je sada. Ne mislim da ovi rezultati ovise o Allegriju, koji je dokazao da je odličan, uspješan trener", poručio je.