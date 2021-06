Legendarni hrvatski kapetan Zvonimir Boban progovorio je u intervjuu za Financial Times o svojoj velikoj karijeri. Razgovor je počeo 13. svibnjem.

"Ne žalim zbog toga. Uopće. Bila je to borba za slobodu i protiv režima. To nije bio udarac protiv Srba, nije bio udarac ni u koga. Je li ispravno nekoga udariti? Nikad, ali prije toga me nekoliko puta udarila milicija. Psovao sam najgore moguće stvari", rekao je Boban pa dodao:

"Bio sam premlad ili glup da bih to vidio. Mislio je da će se Jugoslavija razviti u mekanu konfederaciju."

Godinu dana kasnije potpisao je za Milan. U to vrijeme već je počeo rat u bivšoj državi.

"Razmišljao sam o tome da se vratim i borim. Možda mi je moja osobna priča o 13. svibnju olakšala dušu zbog tog pitanja. Ponosan sam, čak i ako smo bili privilegirani što smo igrali nogomet. Bilo je presudno da kažemo nešto o svojoj hrvatskoj stvari. Hrvatska je bila neka vrsta neželjenog djeteta Europe”, kazao je. Prisjetio se i SP-a 1998. i polufinala s francuskom.

"Napravio sam najveću glupost u životu. Kapetan sam, igramo polufinale SP-a, a ja izgubim loptu u crvenoj zoni, 20 metara od gola. Francuzi su izjednačili. Što ćeš, to je život. Nakon utakmice sam smršavio nekoliko kilograma, nisam mogao spavati. Još uvijek ne mogu to sebi oprostiti", otkrio je.

Odgovorio je i na pitanje tko su po njemu najbolji nogometaši u povijesti.

“Stavio bih četvoricu: Peléa, Maradonu, Messija i Ronalda. Brazilskog Ronalda. Ali jedan je najveći. To je Maradona. Znate zašto? Ako su Ronaldo, Pelé i Messi dodirivali dušu lopte, Maradona je tu dušu prisvojio. Njegov slobodni udarac za Napoli protiv Juventusa najbolji je gol u povijesti. Kako je šutnuo loptu, nitko to neće razumjeti, nikad. Pokušavali smo to kopirati na treninzima, ali mogli smo se samo smijati svojim pokušajima”, odgovorio je, a na konstataciju novinara da bi Messi mogao tako zabiti dodao je:

“Ne može. Ne kažem da je lošiji od Maradone. Za mene su oni više-manje isti. Ali Messi je slabiji za priču o tome kako je Maradona živio, i za ovaj gol - njegov osjećaj za loptu bio je superiorniji.”