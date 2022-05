Nogometaši Real Madrida i Liverpoola u subotu 28. lipnja igraju finale Lige prvaka na Stade de Franceu u Parizu. Za obje je momčadi ova sezona u najelitnijem natjecanju bila pomalo avanturistička, iako su Luka Modrić i društvo imali dosta teži put do finala, preko PSG-a, Chelseaja i Manchester Cityja.

Liverpool je bez obzira na to što je Real porušio gomilu velikana na putu do finala ipak favorit, no vodstvo madridskog kluba napravit će sve da se njihovi igrači što bolje osjećaju i otišli su toliko daleko da će ih uoči utakmice smjestiti u - dvorac.

Superluksuzno zdanje

Modrić i društvo bit će smješteni u luksuzni dvorac i hotel Aubergue du Jeu de Palme u blizini Pariza, gdje se igra finale. Riječ je o zdanju koje ima čak 92 sobe i Real ih je zakupio baš sve, i to samo za igrače i osoblje, dok će uprava kluba biti u centru grada.

Osim golemog broja soba imaju i golf-teren, što će se Garethu Baleu posebno svidjeti, zatim kompleks bazena, saune, wellness, šetalište, a najjeftinija soba u dvorcu inače stoji 500 eura za jednu noć.

Zaista je superluksuzno, kao što kraljevima i priliči.