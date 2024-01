Rijeka je u nadoknadi 4. kola HNL-a u napetoj završnici ipak izašla s tri boda pobijedivši Goricu 3-2.

Do 25. minute imala je Gorica 2-0 pogotkom Josipa Mitrovića i autogolom Ivana Smolčića, ali je Rijeka izborila dva jedanaesterca koja je Marko Pjaca realizirao i doveo Rijeku do izjednačenja. Bilo je 2-2 sve do 89. minute kada je Niko Galešić zabio treći pogodak za Rijeku i time zaključio utakmicu.

Sjajan početak napravila je Rijeka pokazavši da se sa zimske pauze vratila u punoj formi i da je definitivno još prisutna u bori za naslov. Na društvenim mrežama Rijeke žarilo je i palilo, a posebno se navijači vesele nadolazećoj utakmici s Hajdukom. U 20. kolu ugostit će Bijeli Rijeku na Poljudu. Ovom je pobjedom Rijeka svojim navijačima ulila samopouzdanje.

"Idemo u Split po pobjedu pozdrav od Dinamovca", "Gazi Hajduka u nedjelju", "Kakva kaljuža, kakva tekma! Čestitke ekipi na 3 boda. Za komentirati igru, pričekat ćemo neki bolji teren", "Račun od kardiologa šaljem u klub" "OVO JE RIJEKA. Ovo je karma, mamu vam lopovsku čisto crveni karton za Markovića ,ali karma je čudo hahaha popušili ste i vi i Gorica zajedno sa vama. Mrzljak suspenzija godinu dana,nije ti ovo boks kralju. SVE U SVEMU KREPAT MA NE MOLAT, sada deremo Hajduka jer mu se namješta titulica ali bit će fritulica ipak. Samo ljubav,volite se ljubite se i FORZAAA RIJEKAAAAAAAA", samo su neki od komentar na službenoj Facebook stranici Rijeke.

Hajduk i Rijeka snage će odmjeriti u nedjelju u 17:45 sati.

