Legendarni Portugalac Cristiano Ronaldo ne tako davno bio je ponajbolji nogometaš na svijetu i igrač od kojega su strahovali svi braniči.

No, to je vrijeme, na njegovu žalost, prošlo.

Ronaldo je ovoga ljeta htio svim silama napustiti Manchester United jer ta momčad nije izborila plasman u Ligu prvaka, pa ga je njegov menadžer nudio klubovima po Europi, no transfer se nije ostvario i Cristiano je ostao na Old Traffordu.

Propustio je Cristiano i ljetne pripreme sa "Crvenim vragovima" i više nije u formi kao nekoć, o što najbolje pokazuje činjenica da u 6 dosadašnjih nastupa u Premierligi ove sezone nije postigao pogodak.

Šansa za njega će ponovno doći?

Sada je njegov bivši suigrač, proslavljeni engleski napadač Wayne Rooney istaknuo da bi se on trebao pomiriti s time da više nije na vrhuncu.

Očito je da Ronaldo nije igrač kakav je bio kad su mu bile 22 ili 23 godine. To mu nije lagano prihvatiti. Trener ima svoj plan za igru i uspjeh, a on je drugačiji od onog čemu se Ronaldo nadao. Cristiano i Leo Messi su dvojica najboljih nogometaša svih vremena, ali vrijeme sve hvata. Poznavajući ga, bit će mu teško sjediti na klupi. Siguran sam da će, bude li strpljiv, njegova šansa ponovno doći. Morat će je iskoristiti da kako bi isforsirao svoj povratak. Bijesan je kada ne igra, želi biti na terenu. To je potpuno jasno", rekao je Rooney pa zaključio:

"No, to je li sretan nije uopće pravo pitanje. Pravo pitanje je kakav je na treninzima i kako je raspoložen, ja bih rekao da dobro trenira i da je sretan."