Drugu sezonu zaredom nogometaši Hajduka su osvojili Hrvatski kup, u finalu koje se odigralo na riječkoj Rujevici Splićani su svladali Šibenik 2-0 (0-0).

Oba pogotka Hajduk je postigao u drugom poluvremenu. Dario Melnjak je u 62. minuti bio strijelac za 1-0, dok je pobjedu potvrdio Marko Livaja koji je u 95. realizirao jedanaesterac.

Nakon pobjede Hajduk izjavu je dao i gradonačelnik Splita Ivica Puljak: "Ovo je stvarno velika stvar za Split, pogledajte kako se ljudi vesele. No, prije svega čestitam igračima, ali i cijeloj upravi, klubu. To je jedna dobra priča ljudi koji strpljivo grade uspjeh, a on nikad ne dolaze preko noći nego nakon velikog rada. Također čestitam i navijačima na ovakvoj atmosferi, kao i protivnicima na fer i korektnoj utakmici", rekao je za Slobodnu Dalmaciju i nastavio:

"Mislim da će fešta biti u nedjelju na utakmici sa Šibenikom. Sada slijedi KK Split koji igra finale sa Zadrom, prve dvije utakmice u utorak i četvrtak u Splitu. Pozivam navijače da ih dođu podržati. Na Hajduku je da nastavi ovako, da iduće sezone osvoji i titulu prvaka. Uvijek idemo na titulu, ali mislim da je iduća sezona ta sezona", optimistično zaključuje Puljak.