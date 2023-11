Prvi put ove sezone nogometaši Ajaxa su u prvenstvu spojili dvije pobjede, nakon što su u dvoboju 11. kola porazili Heerenveen sa 4-1.

"Kopljanici" su sredinom tjedna u zaostalom susretu porazili Volendam sa 2-0, a u nedjelju u susretu 11. kola i Heerenveen sa 4-1. Bila je to tek treća pobjeda Ajaxa ove sezone u prvenstvu.

Domaćin je poveo u 25. minuti golom Stevena Bergwijna, a u 42. minuti je Brian Brobbey zabio za 2-0. U posljednjim trenucima prvog dijela gosti su smanjili preko Luuka Brouwersa.

Heerenveen je u 81. minuti bio korak do izjednačenja, ali je Osame Sahraoui pogodio stativu. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Chuba Akpom pogodivši u 84. minuti za 3-1, da bi isti igrač u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 4-1.

Josip Šutalo je odigrao cijeli susret za Ajax, Borna Sosa je ušao u igru u 83. minuti, dok Jakov Medić nije ulazio u igru.

Nazire se kraj krize?

Nakon brojnih kritika da je jedan od glavnih odgovornih za poraze, Šutalo je odigrao odličnu utakmicu za Ajax, a to nije propustio istaknuti ni njegov trener John van 't Schip.

"Šutalo je odigrao vrlo dobru utakmicu, sa samopouzdanjem. Lijepo je to bilo vidjeti, to mu je nedostajalo posljednjih tjedana. Ovako kao što je sad odigrao u paru s Jorrelom Hatom, to nas podiže. Bio je koncentriran. Steven Bergwijn zabio je gol, a Steven Berghuis sudjelovao kod njih tri. To su igrači od kojih očekujem da nose momčad, a upravo to su i napravili", rekao je Van 't Schip.

