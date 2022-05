Iako su dugo kružile priče da će sigurno dobiti otkaz nakon što je s reprezentacijom Maroka izborio Svjetsko prvenstvo, proslavljeni bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić ostao je izbornik Maroka.

Halilhodžić je, podsjetimo, trebao dobiti otkaz jer je tijekom kvalifikacija iz reprezentacije izbacio najveće zvijezde te ih ne namjerava zvati za SP. Marokanskom Savezu se to nije svidjelo pa se pisalo kako su počeli pripremati otkaz za njega jer žele da ih na SP-u vodi drugi izbornik koji će u reprezentaciju pozvati i zvijezde koje je Halilhodžić prekrižio, no Marokanci su odustali od tog plana kada im je Vaha rekao da će za odlazak zahtijevati isplatu svih plaća do kraja ugovora, što bi iznosilo oko četiri milijuna eura, a Marokanci mu taj iznos nisu mogli platiti pa su odustali od svoje namjere.

Nakon što je "preživio" smjenu na klupi, Halilhodžić se počeo sastajati sa zvijezdama koje je izbacio iz reprezentacije, kako bi se s njima pomirio i ponovno ih pozvao, no odmah je došlo do problema.

Halilhodžić je prije nekoliko dana dogovorio povratak Noussaira Mazraouija, uskoro će isti sastanak održati sa zvijezdom Marseillea Amineom Haritom, no nekim igračima ne pada na pamet vratiti se u nacionalnu vrstu dok je on izbornik.

Jedan od njih je nekadašnji osvajač Ligue 1 s Montpellierom, Younes Belhanda.

"Jedini problem je Vahid. Da, baš Vahid. Nisam se odrekao svoje reprezentacije, a on nije vječan. Ja ću se vratiti čim on neće biti izbornik", poručio je Belhanda.

Bahatost najveće zvijezde

A drugi je vjerojatno najveća zvijezda i ponajbolji igrač Maroka, ofenzivac engleskog velikana Chelseaja Hakim Ziyech koji nema namjeru ni porazgovarati s Halilhodžićem. Marokanski mediji pišu da on ne žali ni čudi za Vahu i odbija sve pozive za sastanak.

Marokanski mediji su nakon ovog Ziyechovog poteza stali na Halilhodžićevu stranu, a neki novinari pišu čak da bi se nakon ovakvog ponašanja Ziyechu trebala zatvoriti vrata reprezentacije.

Ta Ziyechova tvrdoglavost je dobra vijest za Hrvatsku reprezentaciju koja će u skupini na SP-u igrati protiv Maroka jer bi Vatreni trebali imati puno lakši posao ako on neće zaigrati.