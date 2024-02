Xabi Alonso trenutno je najtraženiji trener u Europi. Osim što je njegov Bayer Leverkusen trenutno vodeća momčad prvenstva, Apotekari su pod sjajnim Španjolcem ove sezone neporaženi uz sjajan omjer od 29 pobjeda i samo 4 remija.

No, iako je niz od 33 utakmice bez poraza u svim natjecanjima sam po sebi impresivan, svi najviše govori o sjajnoj igri koja krasi Bayer ove sezone.

Vodeća momčad Bundeslige igra brz, atraktivan i itekako efikasan nogomet, a upravo zbog toga je Xabi 'zapeo za oko' velikanima koji žele promjene na svojim trenerskim pozicijama.

Jurgen Klopp je već najavio svoj odlazak iz Liverpoola na kraju ove sezone, baš kao i Xavi Hernandez u Barceloni, Thomas Tuchel bi uskoro mogao biti bivši u Bayernu, a priča se i kako bi Carlo Ancelotti mogao napustiti Real na kraju ove sezone.

Svi ti klubovi vrlo rado bi vidjeli Xabija na svojoj klupi, a bivši igrač Liverpoola, Bayerna i Reala navodno ima klauzulu u svom ugovoru koja mu garantira da mu Bayer neće praviti probleme dođe li neki od ta tri kluba s ponudom po njega.

Međutim, usprkos takvoj klauzuli, direktor Apotekara Simon Rolfes smatra kako će španjolski strateg i iduće sezone biti u istom klubu:

"Siguran sam da ostaje u Leverkusenu. Prvo zbog stavki koje se nalaze u ugovoru, a drugo zato što znam koliko uživa ovdje i kako se osjeća. Obitelj mu se također uklopila u život ovdje i nema razloga da se nešto mijenja", rekao je Rolfes i dodao:

"Svjestan je i da ima veoma dobru ekipu na raspolaganju koja je itekako perspektivna da napravi velike stvari što već i rade. Iduće sezone će imati na raspolaganju još bolju momčad i siguran sam da će ostati. Igrači i svi to želimo, a on to dobro zna", zaključio je Rofles.

