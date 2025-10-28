Najmoderniji simulator otkrio tko osvaja Ligu prvaka: Poredak bi vas mogao jako iznenaditi

Liga prvaka ove je sezone odigrala tek tri kola, ali već su vidljive neke naznake momčadi koje su najsposobnije uzeti naslov.

Maksimalnih devet bodova ima pet momčadi koje dijeli tek gol-razlika, a stranica za nogometnu analizu dala je svoj uvid u to koje momčadi imaju koliki postotak za osvajanje naslova.

U najjačih osam 'unazad' na simulatoru idu Barcelona i Inter sa šest posto pa Real s osam. Man City, Liverpool i Bayern su na 10 posto, a branitelj naslova PSG na 14 posto. Najveće šanse na prvom mjestu ima Arsenal s 22 posto.

🏆 To win the 🔵 UEFA Champions League (as of 28 Oct):



22% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

14% 🇫🇷 PSG

10% 🇩🇪 Bayern

10% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

10% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

8% 🇪🇸 Real Madrid

6% 🇮🇹 Inter

6% 🇪🇸 Barcelona

...



— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 28, 2025

Ovakav poredak ne podudara se baš s trenutnim stanjem na ljestvici, no puno ćemo pametniji biti već sljedeći tjedan kada nas čeka četvrto kolo i novi red velikih okršaja. Liverpool - Real Madrid, PSG - Bayern, Man City - Borussia...

