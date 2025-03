Najdugovječniji treneri u povijesti HNL-a: Nikad nećete pogoditi tko je u TOP 3

Hrvatska nogometna liga, poznata i kao SuperSport Hrvatska nogometna liga iz sponzorskih razloga, od svog osnutka 1992. godine svjedočila je brojnim trenerskim promjenama, ali neki su se stručnjaci istaknuli svojim dugim stažem na klupi istog kluba.

Rekorderi po dužini staža

Prema dostupnim podacima, Matjaž Kek drži rekord kao trener s najdužim stažem u jednom klubu u povijesti HNL-a. Kek je proveo impresivnih 1647 dana na klupi HNK Rijeka, nadmašivši Igora Pamića, koji je vodio Istru 1961 od 2011. do 2015. godine. Trener koji zaslužuju posebnu pozornost u ovoj temi je definitivno i Samir Toplak koji je Inter iz Zaprešića vodio u HNL-u od sezone 2015./2016. do 2019./2020. točnije do 13.12.2019. kada je nakon gostujućeg remija s Goricom smijenjen. Goricu je tada vodio Sergej Jakirović.

Dinamo Zagreb

U Dinamu, najdominantnija trenerska figura bio je Zoran Mamić, koji je klub vodio od listopada 2013. do 2016. godine. Iako točan broj dana njegova mandata nije naveden u dostupnim izvorima, Mamićev dugogodišnji angažman svjedoči o njegovom utjecaju i rezultatima postignutim s "Modrima". Dinamo je pod njegovim vodstvom osvojio naslov prvaka u sezoni 2023./24., nastavljajući dominaciju u hrvatskom nogometu.

Hajduk Split

Što se tiče splitskog Hajduka, najduži trenerski staž ima Ivan Katalinić, koji je klub vodio od ožujka 1993. do listopada 1995. godine. Katalinićevo razdoblje na klupi "Bilih" obilježeno je stabilnošću i razvojem momčadi u turbulentnim vremenima nakon osamostaljenja Hrvatske.

Ostali značajni treneri

Osim Keka, Pamić, Mamića i Katalinića, najsvježniji primjer svakako je Silvijo Čabraja. Zagrebački dečko je u četiri godine Lokose vodio u 147 utakmica i u njima upisao 52 pobjede, 42 remija i 52 poraza.

Što se tiče reprezentacije, neki treneri su ostavili dubok trag kroz svoj rad i utjecaj na razvoj hrvatskog nogometa. Među njima se ističu Miroslav "Ćiro" Blažević, koji je vodio Hrvatsku do trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu 1998., te Zlatko Dalić, koji vodi reprezentaciju od kraja 2017. godine.

Otto Barić, iako poznat po nadimku "Otto Maximale", također je imao zapaženu trenersku karijeru u Hrvatskoj i inozemstvu. Vodio je, između ostalih, Dinamo Zagreb do uzastopnih naslova prvaka sredinom 1990-ih.

