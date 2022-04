Ozljede u profesionalnom sportu nisu strane, a pogotovo u nogometu gdje igrači igraju i po nekoliko utakmica u tjednu. Ipak, neke se ozljede posebno ističu, odnosno način na koji su se igrači (i treneri) ozlijedili.

Tako je nedavno legendarni nogometaš Chelseaja, a sada trener Evertona, Frank Lampard, slomio ruku dok je slavio pogodak u posljednjim trenucima. Alex Iwobi zabio je pogodak za pobjedu nad Newcastle Unitedom, a s obzirom na to da se plavi iz Liverpoola bore za ostanak, svaki bod je iznimno vrijedan.

"Slomio sam ruku dok sam slavio. Moje kosti očito postaju sve mekše, uopće se ne sjećam kako se to dogodilo. Nisam ni shvatio što se dogodilo, ali nije me ni briga - Prihvaćam to, bitno da su tri boda tu", izjavio je Lampard.

Ozlijedio se dok je jeo mrkvu

No, Lampard je daleko od najbizarnijih ozljeda, ali zato bi švedski nogometaš Rami Kaib mogao biti 'prvak'. Naime, nogometaš nizozemskog Heerenveena prošle je sezone propustio nekoliko utakmica zbog slomljene čeljusti. Kaib je dobio jedan udarac tijekom utakmice, ali je nastavio igrati. Nastavio je s treningom, a kasnije je išao pojesti mrkvu, koja je očito bila tvrda, i slomio čeljust.

Zvijezda Barcelone i Nizozemske, Frenkie De Jong pretrpio je ozljedu na susretu s Napolijem u Ligi prvaka. Naime, mladom Nizozemcu natekla je šaka, a kasnije se ispostavilo da g aje za vrijeme utakmice ubola pčela, na što je De Jong, očito, alergičan.

Jedan od najboljih stopera u posljednjih 15-ak godina, Rio Ferdinand, ozlijedio se dok je igrao igrice. Tada je Ferdinand nastupao za Leeds United, a zbog predugog igranja video-igara istegnuo je ligamente u koljenu. Navodno je previše vremena proveo u istoj poziciji.

Bivši vratar engleske reprezentacije, David James, imao je dvije bizarne ozljede u dugogodišnjoj karijeri. Jednom je istegnuo mišiće u leđima dok je pokušavao doći do daljinskog upravljača, dok je drugi put ozlijedio rame dok je pecao.