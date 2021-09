Nogometaši Manchester Uniteda ugostili su Villarreal u drugom kolu Lige prvaka. Gosti su poveli u 53. minuti preko Paca Alcacera, a Crveni vragovi izjednačili su prvijencem Alexa Tellesa u 60. minuti. Brazilac je iz voleja v vrha 16-erca zatresao mrežu.

Trener Ole Gunnar Solskjaer je nakon toga bacio sve u napad pa je odlučio uvesti urugvajskog golgetera Edinsona Cavanija u igru.

A uz njega se veže jedan zanimljiv detalj. Naime, na Old Traffordu je pljuštala kiša, a Cavani je u pripremi za ulazak u igru uzeo bocu vode te ju je polijevao glavi što je očekivano izazvalo reakcije te je neke dobro nasmijalo. no, to mu nije pomoglo, jer je nekoliko minuta kasnije promašio ogromnu priliku kada je s pa metara glavom tukao pokraj gola. Međutim, Cristiano Ronaldo se u sudačkoj nadoknadi pobrinuo za veliki preokret i pobjedu 2:1.