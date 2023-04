Bayern - Manchester City

1-1 (prva utakmica 0-3)

Bayern: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Ake; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

Manchester City remijem 1-1 u Münchenu kod Bayerna potvrdio je mjesto u polufinalu Lige prvaka, nakon što su prvu utakmicu dobili 3-0.

Bavarci su otvoreno krenuli, no pravih prilika nije bilo do 18. minute kada je sjajnu loptu iza obrana Cityja dobio Sane, ali je udarac s 10-ak metara iskosa s lijeve strane prohujao pokraj gola. Samo dvije minute kasnije Haaland je pobjegao obrani Bayerna, a kao posljednji čovjek obrane srušio ga je Upamecano. Sudac je domaćem braniču pokazao crveni karton, no uključio se VAR koji je u početku akciju vidio zaleđe napadača Građana, pa je sudac morao poništiti kaznu Upamecanu.

Upamecano je u 34. minuti igrao rukom u šesnaestercu, nakon čega je sudac pokazao na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo Haaland koji s 11 metara puca visoko iznad gola. Ovdje pogledajte promašaja Norvežanina.

Na početku nastavka vidjeli smo nešto slabiji tempo, a prvi je zaprijetio domaćin preko Comana u 52. minuti, no išlo je to u blok. Ako je i dvojbe oko polufinalista bilo, riješeno je to u 57. minuti kada je Haaland iskoristio dodavanje De Bruynea i zabio za vodstvo Građana 1-0. Gol pogledajte ovdje.

U 75. minuti zatresla se i mreža Citya, pogodio je Tel, no gol je poništen jer je u zaleđu bio asistent Coman. Bavarci su do gola stigli u 83. minuti kada je iz jedanaesterca precizan bio Kimmich.

Josip Stanišić priliku kod Bayerna dobio je od 77. minute.

Građane u polufinalu čeka Real Madrid.

Inter - Benfica

3-3 (prva utakmica 2-0)

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Džeko

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Goncalo Ramos

Inter je veliki korak prema polufinalu napravio u prvoj utakmici u kojoj je slavio 2-0, a polufinale je potvrdio danas remijem 3-3. I u uzvratu su se Nerazzurri postavili autorativno, prvu priliku imali u šestoj minuti, no Martinez je u ključnom trenutku loše dodao. Bolju igru domaćin je okrunio u 14. minuti kada se Barella u šesnaestercu oslobodio čuvara lažnjakom i snažnim udarcem s 10-ak metara pogodio suprotni kut za 1-0.

Benfica se malo oslobodila nakon primljenog gola, no novu priliku opet smo vidjeli pred njihovim golom, kada je udarac iz daljine, neprecizno, isprobao Džeko u 26. minuti. U 31. minuti vidjeli smo prvi udarac gostiju, iz slobodnog udarca s 25 metara pucao je Grimaldo, ali uz male poteškoće brani to Onana. Benfica je do zasluženog vodstva stigla u 37. minuti kada je Rafa Silva ubacio s desne strane, a sredini glavom loptu u mrežu šalje Aursnes.

Portugalska momčad je u nastavak krenula na sve ili ništa te je stisnula Inter na njihovoj polovici, no pravu, opasnu priliku nisu složili. Nerazzurri su pak pitanje prolaza riješili u 65. minuti kada je brzu akciju završio Martinez golom za 2-1. U 72. minuti opet je opasno pred golom gostiju, ali ovog puta obrana gostiju na vrijeme blokira udarac Dimarca. Samo šest minuta kasnije spasa za Benficu nije bilo, Correa se na lijevoj strani lako riješio čuvara, pa preciznim udarcem pogodio suprotan kut za 3-1. U 83. minuti pogriješio je Brozović i dao loptu za Neresa na rubu šesnaesterca Intera, a igrač Benfice uzdrmao je vratnicu. Ipak, dvije minute kasnije portugalska momčad smanjila je na 3-2 kada je glavom nakon ubačaja s desne strane pogodio Antonio Silva. U samoj završnici među strijece se za konačnih 3-3 upisao Petar Musa.

Brozović kao kapetan predvodio je Inter od prve minute, dok je Musa kod gostiju ušao u 80. minuti.

Inter u polufinalu čeka gradski rival Milan.

Polufinala su na rasporedu 9. i 10. svibnja te 16. i 17. tog mjeseca.